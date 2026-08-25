Сериалы меняют мозг: что происходит при слишком долгом просмотре телевизора

Частый просмотр телевизора в среднем возрасте может быть связан с изменениями в мозге позже, пишет Vice со ссылкой на исследование в журнале Alzheimer’s & Dementia. Ученые наблюдали примерно за 1700 взрослыми более двух десятилетий.

Авторы выяснили, что у людей, которые в среднем возрасте сообщали о частом просмотре телевизора, в дальнейшем обнаруживали изменения в нескольких областях мозга, связанных с памятью и болезнью Альцгеймера. У них также чаще проявлялась гиперинтенсивность белого вещества — признак изменений в «проводке» мозга, который связывают со снижением когнитивных способностей.

Интересно, что дело может быть не только в малоподвижном образе жизни. Исследователи учитывали физическую активность, диабет, курение, употребление алкоголя и вес, но связь сохранялась. При этом сидячая работа не давала такого же эффекта, а в некоторых случаях была связана с лучшими показателями работы мозга.

Авторы предполагают, что значение может иметь характер просмотра: телевизор требует меньше умственных усилий, чем работа или другие занятия.

Однако исследование не доказывает, что именно просмотр телевизора приводит к изменениям мозга. Оно было наблюдательным, опиралось на воспоминания участников о своих привычках и не включало исходные снимки мозга. Поэтому пока речь идет только о выявленной связи, которую предстоит изучать дальше.