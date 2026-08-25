В шести округах Подмосковья провели ремонт дорожных знаков

Так, работы прошли в Красногорске на улице 50 лет Октября и Пенягинском шоссе, улице Опалиха в микрорайоне Опалиха в окружном центре и в поселке городского типа Отрадное. В Королеве ремонт провели на улице М. К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейный и на улице Советской в микрорайоне Первомайский, в Жуковском — на улице Набережная Циолковского. Кроме того, знаки восстановили на Октябрьском проспекте и на улице Симферопольской в микрорайоне Климовск в Подольске, а также на дорогах в деревне Калиново в Серпухове и в деревнях Бородино и Андреевское в Можайском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.