В шести округах Подмосковья провели ремонт дорожных знаков
Ремонт дорожных знаков провели в шести округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт дорожных знаков на 11 региональных дорогах в шести округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли в Красногорске на улице 50 лет Октября и Пенягинском шоссе, улице Опалиха в микрорайоне Опалиха в окружном центре и в поселке городского типа Отрадное. В Королеве ремонт провели на улице М. К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейный и на улице Советской в микрорайоне Первомайский, в Жуковском — на улице Набережная Циолковского. Кроме того, знаки восстановили на Октябрьском проспекте и на улице Симферопольской в микрорайоне Климовск в Подольске, а также на дорогах в деревне Калиново в Серпухове и в деревнях Бородино и Андреевское в Можайском округе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.