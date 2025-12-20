Жительница города Мытищи Мария Никонова, направляясь на вокзал встретить брата, воспользовалась услугой такси. Вместе с водителем они определили оптимальный маршрут, чтобы избежать пробок, и начали поездку. Однако, как выяснилось, спешила в тот день не только пассажирка. На трассе их автомобиль грубо подрезала другая машина, что заставило водителя такси резко затормозить.

«По моим ощущениям, если бы я не пристегнулась, я бы вылетела из машины. Чуть голова не отлетела. При этом в моей жизни уже был случай, когда я в аварии получила травму шеи, так называемый "хлестовой удар" – тогда не пристегнула ремень безопасности, а подголовник на моем сидении просто отсутствовал», – поделилась Мария.

Этот инцидент глубоко задел Марию. ДТП произошло еще в конце 1980-х годов. На протяжении более 15 лет ей пришлось лечить неврологические расстройства, возникшие из-за полученной травмы, а также справляться с такими проблемами, как повышенное давление и регулярные головокружения. Поэтому повторять подобный травматический опыт она не хотела бы ни в коем случае.

«Несмотря на то, что сегодня возможностей для успешного выздоровления больше, я сама не в том возрасте, чтобы рисковать. Пристегиваюсь всегда, даже на заднем пассажирском сидении. А родные научены на моих ошибках», – добавила Мария.

Важность использования ремня безопасности известна большинству внимательных и опытных автолюбителей. Эта простая мера выполняет несколько ключевых функций: она предотвращает выброс пассажира или водителя из салона на проезжую часть, значительно уменьшает тяжесть возможных повреждений и снижает вероятность летального исхода.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень на заднем сиденье достигает 3 тыс. руб.