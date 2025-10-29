«Одна из главных причин смерти и инвалидности». Всемирный день борьбы с инсультом — что известно о коварной болезни?

В среду, 29 октября, в мире и России отмечают различные праздники, сообщил sovainfo.ru. Некоторые из них призваны напомнить о важности сохранения здоровья, ведения здорового образа жизни и следования правильному питанию.

По информации издания, 29 октября мировое сообщество проводит Всемирный день борьбы с инсультом. Основная задача этой даты — повысить осведомленность общества об этом заболевании и его провоцирующих факторах.

Острое нарушение мозгового кровообращения остается одной из ведущих причин летальных исходов и приобретения инвалидности в глобальных масштабах. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год инсульт диагностируется у 12 миллионов человек, причем примерно для 6 миллионов из них заболевание заканчивается смертельным исходом.

Кроме того, в эту же дату отмечаются Всемирный день борьбы с псориазом и Международный день ухода и поддержки. На территории России 29 октября также является профессиональным праздником — Днем вневедомственной охраны Росгвардии.

