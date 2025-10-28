Масштабное празднование Дня народного единства пройдет в парках Подмосковья. К общеобластному мероприятию «Россия. Родина. Единство» присоединятся более 80 парков региона, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На территории 28 парков проведут акцию «Шествие дружбы», в 48 парках будут проходить мастер-классы по народным ремеслам, в 26 парках откроют ярмарки «Достояние Родины».

К примеру, в Химках в парке имени Толстого состоится праздничное шествие, в котором примут участие более 300 человек. Также здесь будут работать интерактивные площадки, передвижная выставка фотографий.

В центральном парке Зарайска проведут танцевальный флешмоб, мастер-классы по созданию тряпичной куклы и декору, силовые состязания, дегустацию чая из самовара.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенке будут проходить творческие мастер-классы, выставка доспехов и оружия, показательные выступления казаков, выставка кукол.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил правоохранительному блоку региона обеспечить безопасность в период празднования Дня народного единства.