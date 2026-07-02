Одна ягода — и летальный исход: какое растение в подмосковных лесах страшнее гадюки и как его вычислить?

Прогуливаясь по паркам и лесам Подмосковья, жители столичного региона порой даже не догадываются, что их окружают настоящие «убийцы» — представители флоры, контакт с которыми или употребление которых в пищу может обернуться сильнейшей интоксикацией и даже гибелью. Какие ядовитые виды наиболее часто встречаются в этих местах и как обезопасить себя и своих детей от роковой случайности, в интервью REGIONS разъяснил директор Ботанического сада МГУ, профессор, доктор биологических наук Владимир Чуб.

Самый распространенный тип опасной растительности, с которым человек неизбежно сталкивается за городом, — это лютиковые. Как заявил специалист, абсолютно все представители этого семейства несут токсическую угрозу. Их легко идентифицировать по насыщенным желтым, словно покрытым лаком лепесткам. Видовое разнообразие, по его словам, весьма велико: наиболее типичные экземпляры — лютик ползучий, который стелется по земле, образуя усы и листовые розетки, а также лютик едкий и иногда попадающийся лютик многоцветковый, предупредил биолог.

«Все лютики ядовитые. Они опознаются по ярким, желтым, блестящим цветкам. Разнообразие видов достаточно большое, самые распространенные: лютик ползучий, который дает усы и розетки листьев, лютик едкий, может быть, лютик многоцветковый попадется кому-то», — предупредил Владимир Чуб.

Второй крупный пласт опасности представляют папоротники. Как разъяснил Владимир Чуб, в них содержатся цианогенные соединения в большом количестве, из-за чего эти растения имеют неприятный привкус и являются токсичными.

Однако, по мнению эксперта, наибольшую угрозу несут зонтичные культуры. Некоторые из них, будучи ядовитыми, умело имитируют внешний вид безобидных и пригодных в пищу трав. Их отличительная черта — соцветие в форме двойного зонтика, состоящее из мельчайших беловатых или желтоватых цветков.

Профессор отметил, что самый известный и крупный представитель этой группы — борщевик Сосновского, об опасности которого наслышаны многие. Тем не менее он посоветовал обходить стороной и низкорослые растения, напоминающие его по типу цветения, даже если они кажутся безвредными.

«Есть токсичные зонтичные растения — они хорошо маскируются под безобидные и съедобные. Если вы увидите зонтичное растение, оно опознается по соцветию — двойному зонтику, цветки могут быть белые или желтые, очень мелкие. Самый крупный представитель зонтичных — борщевик Сосновского, он тоже опасен, но о нем все знают. Если вы видите низкие растения, похожие по цветению на борщевик, лучше их тоже не трогать», — пояснил Чуб.

Особое беспокойство у специалистов вызывают плоды, которые ребятишки по незнанию могут принять за лесное угощение. Владимир Чуб акцентировал внимание на том, что употребление незнакомых ягод в природных условиях для детей должно быть под абсолютным запретом. Он категорически рекомендовал не разрешать пробовать ничего, кроме тех плодов, в которых родители стопроцентно уверены, — например, черники или земляники.

«Строго-настрого, и не только в природе — у нас в Ботаническом саду тоже категорически надо запретить пробовать любые плоды, только если родители не уверены, что это точно черника или земляника», — предостерег Владимир Чуб.

Наиболее опасным ягодным растением региона профессор назвал волчье лыко. Этот кустарник произрастает на лесных опушках, нередко группами. Его плоды имеют ярко-алый окрас и визуально похожи на облепиху или красную смородину, однако их вкус обманчив: они не кислые и не горькие, а, напротив, коварно сладковатые. При этом, по словам эксперта, даже несколько съеденных ягод способны оказаться фатальной дозой — в особенности для ребенка или человека с ослабленным организмом.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Не меньшую опасность таит вороний глаз. Это растение можно распознать по розетке из четырех крупных листьев, в центре которой расположена одна ягода сизовато-черного оттенка. Ее часто путают с черникой или голубикой, однако последствия отравления крайне серьезны и могут привести к смерти. Помимо этого, в лесах Московской области произрастает и воронец: его плоды формируются в плотные кисти по 10–20 штук и также вызывают сильнейшую интоксикацию организма.

Ядовитыми, как уточнил ботаник, оказываются и красные плоды ландыша майского, созревающие к концу лета. Менее токсичны, но все же способны спровоцировать тошноту, рвоту и диарею жимолость татарская и бузина. Уберечься от трагедии, резюмировал специалист, поможет простое, но неукоснительное правило: не срывать незнакомые растения и не дегустировать незнакомые плоды, как бы аппетитно они ни выглядели. И самое важное — донести это правило до детей.

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