Умер в Москве в 46 лет: что известно о смерти Алексея Старовойтова

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался в возрасте 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает источник «Известий».

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер в возрасте 46 лет. Информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на источник.

Тело обнаружила супруга

По имеющимся данным, Старовойтов скончался 30 июня в своей квартире в Москве. Его тело обнаружила супруга.

Названа предварительная причина смерти

Предварительно причиной смерти называется сердечно-сосудистая недостаточность. Иные обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Официальных комментариев с дополнительными подробностями пока не поступало.