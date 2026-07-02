Умер в Москве в 46 лет: что известно о смерти Алексея Старовойтова
«Известия»: в Москве умер первый замруководителя аппарата мэра Старовойтов
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался в возрасте 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает источник «Известий».
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер в возрасте 46 лет. Информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на источник.
Тело обнаружила супруга
По имеющимся данным, Старовойтов скончался 30 июня в своей квартире в Москве. Его тело обнаружила супруга.
Названа предварительная причина смерти
Предварительно причиной смерти называется сердечно-сосудистая недостаточность. Иные обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.
Официальных комментариев с дополнительными подробностями пока не поступало.