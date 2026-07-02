Дела ЦРУ о тайных экспериментах над людьми оказались в центре внимания Конгресса США

Секретная программа ЦРУ MKUltra вновь оказалась в центре внимания после слушаний в Конгрессе США. Свидетели заявили, что в годы холодной войны американцев без их согласия подвергали воздействию препаратов, гипноза, электрошока, сенсорной депривации и психологических пыток, пишет Daily Mail.

Историк Стивен Кинзер назвал эти опыты одними из самых жестоких экспериментов, когда-либо проводившихся государственным ведомством США. По его словам, программа включала не менее 149 подпроектов, действовала более чем в 80 учреждениях и привлекала 185 внешних исследователей.

Одним из самых известных эпизодов стала операция Midnight Climax. Мужчин заманивали в тайные квартиры и бордели, незаметно давали им галлюциногены и наблюдали через односторонние зеркала.

Журналист Том О’Нил также рассказал о документах психиатра Луиса Джолиона Уэста. В них обсуждались попытки вызывать амнезию, создавать ложные воспоминания и менять убеждения человека.

На слушаниях вновь подняли вопрос о смерти ученого Фрэнка Олсона, выпавшего из окна гостиницы в 1953 году. Официально его гибель признали случайностью, однако свидетели заявили, что считают ее убийством. Эти утверждения остаются недоказанными.

Большая часть документов MKUltra была уничтожена по распоряжению руководства ЦРУ в 1973 году, поэтому полный масштаб программы и число пострадавших до сих пор неизвестны.