Рекордный рывок Подмосковья: регион вошел в топ‑2 по вложениям в пенсионные программы

Московская область поднялась на вторую строчку среди всех регионов России по объему средств, которые жители направили в негосударственные пенсионные фонды. Об этом REGIONS сообщили в пресс-службе НПФ «Эволюция» со ссылкой на данные Банка России за 2025 год. За двенадцать месяцев прошлого года жители региона перечислили на эти цели ₽34,8 млрд, что в 2,5 раза превышает показатели 2024 года.

Основным локомотивом столь впечатляющего роста стала программа долгосрочных сбережений. По информации аналитиков, именно на этот инструмент пришлось порядка 80% всех поступлений из Подмосковья. В абсолютных цифрах жители региона направили по этой программе ₽27,7 млрд, что также обеспечило Московской области второе место в стране по данному направлению.

Еще ₽7 млрд сформировали взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Причем значительная часть этой суммы — ₽4,8 млрд — поступила от работодателей, которые перечисляют средства за своих сотрудников в рамках корпоративных пенсионных программ. Еще ₽2,2 млрд составили самостоятельные взносы физических лиц.

«Исторически драйвером развития негосударственного пенсионного обеспечения в России выступали крупные работодатели. По итогам 2025 года около 75% всех взносов в НПО обеспечили юридические лица, что подтверждает значимую роль российского бизнеса в формировании негосударственной пенсии россиян», — рассказала специалист Елена Тетюнина.

По итогам 2025 года совокупный объем поступлений в программы негосударственных пенсионных фондов по стране вырос до ₽630,8 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял ₽260,2 млрд. Таким образом, прирост за год превысил 140%.

Ключевую роль в этом рывке сыграла программа долгосрочных сбережений. Именно на нее пришлось 72% всех взносов, а их суммарный объем превысил ₽455,3 млрд. Если сравнивать с показателями 2024 года, то рост по этому направлению составил 4,5 раза — рекордные темпы для всего рынка негосударственного пенсионного обеспечения.

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