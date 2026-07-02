Витамины из аптеки или еда: вся правда о том, можно ли закрыть дефициты без таблеток

Большинству здоровых людей не требуется ежедневно принимать целый набор витаминов. Основную часть необходимых веществ лучше получать из разнообразных продуктов питания, а добавки использовать при подтвержденном дефиците, пишет PopSugar со ссылкой на диетологов.

Человеку необходимы 13 витаминов, включая A, C, D, E, K и группу B. Они поддерживают иммунитет, обмен веществ, нервную систему, кроветворение и здоровье костей.

Повышенный риск дефицита есть у веганов и вегетарианцев, пожилых людей, беременных, людей с заболеваниями кишечника и тех, кто редко бывает на солнце. Например, растительный рацион может содержать мало витамина B12, а с возрастом его всасывание ухудшается.

Усталость, слабость, онемение конечностей, одышка или боли в костях могут указывать на нехватку питательных веществ. Однако подтвердить ее лучше анализом крови.

Диетолог Алисса Симпсон предупреждает, что избыток добавок тоже опасен. Высокие дозы витамина A или железа способны вызвать токсические реакции, а витамин C и магний — расстройство пищеварения. Возможны и нежелательные взаимодействия с лекарствами.

Мультивитамины могут закрыть небольшие пробелы в рационе, но не заменяют полноценное питание и не доказали способности предотвращать рак или болезни сердца. Выбирать добавки и дозировку специалисты советуют вместе с врачом.