Земле осталось 1,8 млрд лет: ученые рассказали, как именно погибнет все живое

Жизнь на Земле может сохраниться еще примерно 1,8 млрд лет — значительно дольше, чем предполагали некоторые прежние расчеты. К такому выводу пришли исследователи, изучившие будущее климата планеты по 29 моделям, пишет Live Science со ссылкой на работу в журнале JGR Atmospheres.

Солнце постепенно становится ярче и горячее. Со временем это приведет к росту температуры на Земле, а также к сокращению количества углекислого газа в атмосфере. Оба процесса опасны для растений: жара нарушает фотосинтез, а нехватка CO2 фактически лишает их необходимого сырья.

Астробиологи Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вулф учли разные сценарии нагревания и изменения состава атмосферы. Они также включили в расчеты растения, способные обходиться очень небольшим количеством углекислого газа, включая суккуленты, орхидеи и некоторые морские виды.

Модели показали, что растительная биосфера теоретически может существовать почти до момента, когда Земля начнет терять океаны — примерно через два миллиарда лет.

Однако авторы подчеркивают, что речь идет о приблизительной оценке. За столь огромный срок организмы могут выработать неизвестные сегодня способы приспособления, поэтому фактическая продолжительность жизни биосферы может оказаться как меньше, так и больше рассчитанной.