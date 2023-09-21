«Одни нытики живут»: Мнения пользователей соц сетей о шумных ночах в Тобольске разделились

В социальной сети появился пост, опубликованный жительницей Тобольска. Женщина сообщала, что не может полноценно отдыха по ночам из-за того, что проживает вблизи автовокзала. Водители постоянно сигналят. Мнение пользователей социальных сетей разделились, сообщает nashgorod.ru .

На вокзале действует правило – водитель сигналит, и тогда диспетчер открывает шлагбаум и дает возможность заехать на территорию. Получается, что всю ночь слышны звуки сигналов.

Одни пользователи поддержали женщину и сопереживали тому, что она ежедневно испытывает дискомфорт. Кто-то напоминал правила ПДД, согласно которым сигналить можно только в том случае, когда необходимо привлечь внимание других участников дороги.

Пользователь считает, что сотрудники ГИБДД должны оштрафовать водителей автовокзала. Тогда они сразу найдут другой способ информирования диспетчеров.

Некоторые пользователи социальных сетей не поддержали жительницу. Они оставляли такие комментарии:

«В Тобольске одни нытики живут?»

«Не живите возле вокзала и проблема уйдет»

В ночное время суток на автовокзал приезжают автобусы, которые перевозят пассажиров из одного населенный пункт в другой.