Одни спасали, другие грабили: В Ишиме у девушки пропали очки, пока ей помогали медики

Megatyumen.ru рассказывает о ситуации, когда каждый пассажир проявил свои черты характера. Одни помогали девушке, которой стало плохо, но кто-то в этот же момент украл ее очки.

В среду, 13 сентября, жительнице Ишима стало плохо в автобусе. Водитель и кондуктор не предложили девушке покинуть салон автобуса, а максимально помогали. Также многие пассажиры проявляли активность и помогали девушке. Было принято решение вызвать бригаду скорой помощи.

Именно коллективная поддержка и оперативное реагирование окружающих помогло женщине. В больнице ей оказали помощь, и она быстро восстановилась.

После инцидента девушка заметила, что у нее пропали очки. Она предположила, что в суматохе могла просто потерять их. Пассажирка решила позвонить в ПАТП на случай, если ее очки были найдены. Выяснилось, что когда девушке было плохо кто-то снял с ее лица очки. После никто не смотрел, куда их дели.

Утверждать, что была совершена кража преждевременно, ведь тот человек, который снимал очки, мог находиться в состоянии растерянности и не придать значение, что случайно захватил очки. Девушка обратилась с просьбой, чтобы ей вернули ее очки.