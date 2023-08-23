Одни сутки решили судьбу: Подробности усыновления ребенка из Омска

Родной матери 9-летней девочки из Омска, которую согласно заявлениям родственников незаконно усыновила семья из Алтая, разрешат встретиться с дочкой. Приемные родители не против общения с кровными близкими людьми, сообщает gorod55.ru .

Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина следит за развитием событий. Она рассказала, что с момента прошлого решения суда прошло девять месяцев. Это значит, что родители могут подать в суд и просить об аннулировании решения об ограничении в родительских правах. Омский детский омбудсмен направила запрос, чтобы были проверены условия жизни девочки в приемной семье.

«Сегодня общение с матерью не состоялось, ее не оказалось дома. Оставила соседям свои контакты для оказания содействия в организации её общения с дочерью», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина

Известно, что прокуратура проверяет, насколько органы опеки действовали правомерно. По мнению экс-депутата законодательного собрания Алеси Григорьевой разрешение на опеку было выдано незаконно. Родители девочки не страдают проблемами с злоупотреблением алкогольных напитков. Имеют достаточный заработок. Девочка посещала художественную школу. У семьи есть собственная трехкомнатная квартира.

Однажды в семье произошел конфликт. Мама уехала из дома, а папа выпил. Ребенок решил пойти ночевать к соседке. Когда прошли сутки, а мама не пришла за дочерью, соседка позвонила в органы опеки. Ребенка забрали из семьи.