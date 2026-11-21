Возврат номера в продажу через несколько месяцев: почему нельзя просто выкинуть SIM-карту
В МВД предупредили об опасности передачи старого номера новому абоненту
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило граждан, что обычное извлечение SIM-карты из телефона не делает номер недействительным, об этом сообщает МВД России. Даже при прекращении оплаты услуг связи оператор продолжает удерживать номер за прежним владельцем на протяжении нескольких месяцев, однако впоследствии он возвращается в продажу и передается другому абоненту.
Если новым владельцем окажется недобросовестный человек, он сможет восстановить доступ к учетным записям, привязанным к этому телефону. К номеру обычно привязаны:
- портал Госуслуги и банковские карты;
- электронная почта и социальные сети;
- маркетплейсы, службы доставки и другие цифровые сервисы, использующие SMS для подтверждения входа и сброса паролей.
Как безопасно отказаться от старого номера и защитить аккаунты
При необходимости сменить телефонный номер специалисты рекомендуют выполнить обязательный порядок действий перед тем, как избавиться от старой SIM-карты:
- обновить контактные данные во всех учетных записях и перепривязать их к новому номеру;
- официально расторгнуть договор с оператором связи — сделать это можно в салоне связи, через мобильное приложение оператора или на портале «Госуслуги»;
- подключить двухфакторную аутентификацию везде, где доступна такая функция, чтобы для входа требовался не только код из SMS, но и отдельный уникальный пароль, не повторяющийся на других ресурсах.
Только после завершения этих процедур номер окончательно закрепляется за другим абонентом, а прежний владелец прекращает нести ответственность за его дальнейшее использование.