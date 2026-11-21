Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило граждан, что обычное извлечение SIM-карты из телефона не делает номер недействительным, об этом сообщает МВД России . Даже при прекращении оплаты услуг связи оператор продолжает удерживать номер за прежним владельцем на протяжении нескольких месяцев, однако впоследствии он возвращается в продажу и передается другому абоненту.

Если новым владельцем окажется недобросовестный человек, он сможет восстановить доступ к учетным записям, привязанным к этому телефону. К номеру обычно привязаны:

портал Госуслуги и банковские карты;

электронная почта и социальные сети;

маркетплейсы, службы доставки и другие цифровые сервисы, использующие SMS для подтверждения входа и сброса паролей.

Как безопасно отказаться от старого номера и защитить аккаунты

При необходимости сменить телефонный номер специалисты рекомендуют выполнить обязательный порядок действий перед тем, как избавиться от старой SIM-карты:

обновить контактные данные во всех учетных записях и перепривязать их к новому номеру;

официально расторгнуть договор с оператором связи — сделать это можно в салоне связи, через мобильное приложение оператора или на портале «Госуслуги»;

подключить двухфакторную аутентификацию везде, где доступна такая функция, чтобы для входа требовался не только код из SMS, но и отдельный уникальный пароль, не повторяющийся на других ресурсах.

Только после завершения этих процедур номер окончательно закрепляется за другим абонентом, а прежний владелец прекращает нести ответственность за его дальнейшее использование.