С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и отдельные категории электроники, который будут уплачивать производители и импортеры, об этом сообщает Guberniya.tv . В начале ноября Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК обратилась с просьбой отложить запуск механизма, однако решение о переносе пока не принято, как не утверждены окончательно и правила расчета и уплаты.

В Минпромторге пояснили, что начисление будет происходить автоматически на базе уже работающих платформ — системы маркировки и государственной информационной системы промышленности, поэтому создания новых ИТ-решений и дополнительных контрольных процедур не требуется, а перебоев с поставками ведомство не ожидает.

Размеры платежей привязаны к полноте сведений в системе маркировки:

для смартфонов: ставка составит ₽250 , если в системе маркировки указаны данные о товарном знаке и модели, и ₽496 , если отсутствует хотя бы один из этих параметров;

для ноутбуков: размер сбора определен на уровне ₽500 и ₽992 соответственно.

Как отметил директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов, из сентябрьской версии проекта после обращения ассоциации исключили требование об обязательном включении модели и товарного знака в отдельный справочник Минпромторга для получения пониженной ставки. Привязка осталась только к системе маркировки, благодаря чему поставщикам не придется ждать внесения новинок в дополнительный реестр, а спорные вопросы по оформлению новых моделей можно будет урегулировать через министерство.

Оценка влияния на стоимость iPhone и конкуренция на рынке

По оценке Антона Гуськова, любые дополнительные сборы и платежи неизбежно повышают себестоимость электроники. При этом он обратил внимание на фактор добросовестности участников рынка: если одни импортеры будут уплачивать сбор, а другие найдут способы обходить требования, последние получат ценовое преимущество по издержкам.

Сам по себе механизм параллельного импорта не освобождает от уплаты технологического сбора. Однако даже у законопослушных поставщиков розничные цены перед Новым годом не обязательно вырастут на всю величину нового платежа: продавцам будет трудно полностью переложить дополнительные расходы на покупателей в условиях, когда потребитель может легко найти ту же модель дешевле у конкурентов.