22 ноября отмечаются именины блаженной Матроны Московской — одной из наиболее почитаемых святых России, чья земная жизнь началась в селе Себино Тульской области, об этом сообщает АиФ в Туле . Она родилась в 1881 году четвертым ребенком в бедной крестьянской семье Димитрия и Наталии Никоновых: из-за тяжелой нужды во время беременности мать подумывала отдать младенца в приют князя Голицына в соседнее село Бучалки, однако отказалась от этого шага после вещего сна, в котором нерожденная дочь явилась ей в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами.

Девочка родилась слепой, а во время обряда крещения над купелью поднялся столб благоухающего дыма, после чего местный священник Василий Троицкий предрек ребенку святость; на груди у малышки также заметили выпуклость в форме нерукотворного креста. С детства Матрона посещала все службы в храме Успения Пресвятой Богородицы, а в 17 лет у нее отнялись ноги, из-за чего до конца жизни она оставалась «сидячей». В 1925 году, спасаясь от преследований, она перебралась в Москву, где скончалась 2 мая 1952 года. 8 марта 1998 года на Даниловском кладбище вскрыли ее могилу, 2 мая 1999 года прошла канонизация, а сейчас мощи святой пребывают в Покровском ставропигиальном женском монастыре столицы.

Сегодня село Себино, находящееся в 20 километрах от Куликова поля, ежегодно посещают порядка 40–45 тыс. паломников из России и зарубежных стран:

в местном храме Успения Пресвятой Богородицы XVIII века, который не подвергался осквернению и даже в период закрытия с 1937 по 1947 год сохранил старинный позолоченный иконостас и иконы, находятся икона с частицей мощей, частица гроба блаженной и купель, в которой ее крестили, а в 2013 году в храме освятили придел во имя святой;

в открытом 2 мая 2014 года музее Матроны Себинской-Московской воссоздана обстановка крестьянской избы конца XIX — начала XX века, собраны подлинные предметы быта, старинные иконы XVIII–XXI веков, Библия, молитвенники, копии метрических книг и Ревизских сказок из областного архива, а главными реликвиями выступают фотография из рук старицы и фонарик, почти 46 лет защищавший неугасимую лампаду на ее могиле;

на территории также действуют уличная галерея «Матрона Себинская Московская — от рождения до наших дней», обустроенные святые купели и реконструированное подворье родителей святой.

Истории людей о помощи в сложных жизненных ситуациях

В публикации приведены воспоминания верующих, обращавшихся к святой в трудные периоды. По словам Оксаны Андреевой, в 2010 году ее семья оказалась в отчаянном положении из-за легкомысленных действий делового партнера супруга, что угрожало и бизнесу, и всей дальнейшей жизни, но после паломнической поездки к Матроне в Москву им удалось выйти из кризиса без необратимых потерь и начать все заново. Второе испытание произошло в декабре 2015 года после серьезной автомобильной аварии, в которой машина оказалась разбита, а семья лишилась транспорта и заработка; на это наложились операция мужа по протезированию сустава по квоте, покупка лекарств, долги и дорогостоящий ремонт приобретенного автомобиля — после новой поездки к святой трудности постепенно разрешились.

Еще одну историю рассказала Алина Ермакова, которая почти два года не могла определиться с развитием отношений с мужчиной значительно младше себя. Во время экскурсии в Себино, стоя в очереди в храм, она встретила давнюю знакомую и узнала от нее, что этот мужчина одновременно встречается с двумя девушками, одна из которых ждет от него ребенка; после молитвы у икон Матроны женщина восприняла услышанное как знак и приняла решение не продолжать эти отношения.