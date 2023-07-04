Одного ребенка сожгла, второго – покалечила морально: подробности зверств матери на Алтае

В деревне Урожайное Алтайского края произошло страшное убийство, сообщает newizv.ru со ссылкой на следственный комитет РФ по Алтайскому краю.

Женщина с психическими отклонениями убила собственную дочь. Свидетелем преступления стал второй несовершеннолетний ребенок 40-летней матери. К убийству она тщательно подготавливалась. Предварительно приобрела необходимое количество керосина и подожгла ребенка. От травм полугодовалая девочка скончалась.

Необходимые медицинские экспертизы подтвердили психические отклонения женщины. По решению следователей в рамках возбужденного уголовного дела она отправлена на принудительное лечение. Отмечается, что о диагнозе матери было известно с 2018 году. Она состояла на учете, а с января 2023 года была ограничена в своих родительских правах.