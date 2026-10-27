Форвард «Лос-Анджелеса» Панарин блеснул в матче с «Рейнджерс»: гол и передача

Форвард «Королей» Артемий Панарин играл против своего бывшего клуба и стал одним из главных действующих лиц матча. Россиянин отметился голом и передачей и был признан второй звездой матча. Панарин провел на площадке 19:52 — больше всех среди нападающих «Лос-Анджелеса».

В 10 матчах сезона Панарин набрал 11 (7+4) очков. «Лос-Анджелес» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, набрав восемь очков.

Артемий Панарин был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» по ходу прошлого сезона. Россиянин заключил двухлетний контракт с «Королями» с кэпхитом $11 млн и наряду с защитником Дрю Даути является самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Ранее Панарин отметился дублем в ворота «Нью-Йорк Айлендерс».