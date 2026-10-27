Назван регион России с самой высокой распространенностью ожирения

Еврейская автономная область стала регионом России с самой высокой распространенностью ожирения среди взрослого населения. Показатель там превышает 30%. Наименьший уровень зарегистрирован на Чукотке — 6,6%. Об этом ТАСС рассказал директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

По словам специалиста, разница между регионами заметна: если в ЕАО ожирение выявлено более чем у 30% взрослых жителей, то на Чукотке этот показатель составляет менее 7%.

Согласно данным Минздрава России, в 2025 году в стране официально числились 3,7 млн пациентов с ожирением. В их числе — около 700 тыс. детей. При этом фактическое количество людей с заболеванием может быть существенно больше. В ведомстве объясняли это тем, что далеко не все обращаются за медицинской помощью и попадают в официальную статистику.

Ранее Никитюк также сообщал, что избыточную массу тела и алиментарное ожирение в совокупности имеют примерно 62–63% жителей России. При этом распространенность именно ожирения среди взрослого населения страны оценивается в 23,7%.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвал нормальный пульс здорового человека.