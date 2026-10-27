Первый дубль Гридина в НХЛ: форвард «Калгари» дважды забил Бобровскому

Форвард «Калгари» Гридин сделал первый дубль в карьере в НХЛ

Культура и спорт

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2. Первой звездой матча стал российский форвард Матвей Гридин, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу.

Первый в карьере НХЛ дубль 20-летний россиянин оформил в ворота своего соотечественника Сергея Бобровского. Гридин проводит свой второй сезон в НХЛ. В минувшем сезоне у него было 20 (6+14) очков в 37 матчах, сейчас уже 8 (4+4) баллов в 11 играх.

Уроженец Кургана был выбран «Калгари» в первом раунде драфта-2024 под общим 28-м номером.

В матче с «Торонто» результативным баллом также отметился защитник «Калгари» Ян Кузнецов.

Ранее нападающий «Ло-Анджелеса» Артемий Панарин был признан второй звездой матча с «Рейнджерс» (6:3).

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