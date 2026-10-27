Глава France Football разъяснил, почему Ямаль не выиграл «Золотой мяч»

Главный редактор France Football Венсан Гарсия и руководитель премии «Золотой мяч» предположил, почему приз не достался вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. Его версию приводит Sport.es.

Ямаль занял третье место в голосовании. Обладателем почетной награды стал форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

По мнению Гарсии, часть голосов, которые могли бы достаться Ямалю, оттянул его партнер по сборной Родри, занявший в итоге четвертое место.

«Голоса за испанских игроков оказались несколько «размыты», к тому же сборная Испании на чемпионате мира действовала как единый коллектив. Поэтому было трудно выделить какое-то одно индивидуальное достижение. Членам жюри было непросто сделать выбор в пользу кого-то одного из испанских футболистов», — сказал Гарсия.

Руководитель премии признался, что лично он голосовал за другого футболиста, который также не выиграл приз. При этом Гарсия назвал победителя Харри Кейна великим бомбардиром.