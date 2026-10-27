Тренер «Вашингтона» объяснил, почему клуб хочет обменять Мирошнчиенко

Контракт 22-летнего нападающего с окладом в $925 тыс. рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем регулярном чемпионате Мирошниченко сыграл в трех матчах и отметился одной заброшенной шайбой.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил российского нападающего за отменную рабочую этику: даже не всегда попадая в состав, хоккеист продолжает трудиться, и от него не исходит никакого негатива.

«На мой взгляд, он хорошо проявил себя в тех трех матчах, что сыграл. То, что сейчас он выпадает из состава, — это скорее стечение обстоятельств. Скажу от лица всего тренерского штаба — он нам нравится. У нас большая глубина состава в линии атаки, и когда все игроки здоровы, для него просто не остается места. Это ни в коем случае не его вина», — подчеркнул Карбери.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко в первом раунде драфта в 2022 году под общим 20-м номером. В общей сложности нападающий провел в НХЛ 55 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.