ПСЖ обыграл «Лион» в чемпионате Франции: у Сафонова «сухарь»

Матвей Сафонов во второй раз в сезоне провел сухой матч за ПСЖ

Культура и спорт

В чемпионате Франции прошел отложенный на день из-за беспорядков в столице матч ПСЖ — «Лион». Парижане одержали победу со счетом 2:0 и впервые с начала чемпионата возглавили турнирную таблицу.

ПСЖ склонил ход матча в свою пользу во втором тайме. На 72-й минуте Сенни Маюлю открыл счет, на 84-й Мика Годтс забил второй мяч. Свою лепту в победу внес Матвей Сафонов, совершивший пять сэйвов.

Россиянин в 13-й раз в сезоне сыграл за ПСЖ. Сафонову лишь во второй раз в этих матчах удалось сохранить ворота в неприкосновенности. До этого у него был сухой матч с «Брестом» (1:0) в середине сентября.

Ранее стало известно, что Сафонов занял четвертое место в голосовании за лучшего вратаря мира. Приз Льва Яшина достался голкиперу «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симону.

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