Названа стоимость самой дорогой квартиры на первичном рынке Москвы

Самая дорогая квартира на первичном рынке недвижимости Москвы стоит ₽7 млрд. Она находится в жилом комплексе на Остоженке, ее площадь составляет 781 квадратный метр. Стоимость одного квадратного метра превышает ₽9 млн. Об этом ТАСС сообщили аналитики экосистемы Kalinka.

Квартира расположена на шестом этаже и продается без отделки. Дом уже введен в эксплуатацию. В объявлении указано пять и более комнат, что может быть связано с несколькими вариантами планировки.

Второе место по стоимости занимает квартира в жилом комплексе в Большом Толмачевском переулке. Ее цена без учета скидок составляет ₽4,8 млрд, а квадратный метр стоит более ₽7,29 млн. Площадь объекта — 664 квадратных метра. Это самый компактный лот среди трех лидеров рейтинга. Квартира находится на 13-м этаже, продается без отделки, а дом уже введен в эксплуатацию.

Третью позицию занимает жилье в Крестовоздвиженском переулке стоимостью ₽4,6 млрд без учета скидок. Площадь квартиры составляет 767 квадратных метров, цена квадратного метра — ₽6 млн. Это пятикомнатный объект на седьмом этаже. В отличие от двух лидеров рейтинга, дом находится на стадии реконструкции, а квартира предлагается под чистовую отделку.

Таким образом, все три самых дорогих лота расположены в центральной части Москвы, а их стоимость составляет от ₽4,6 млрд до ₽7 млрд.

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