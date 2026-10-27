В Белграде толпа митингующих разгромила редакцию телеканала и напала на главреда

В Белграде вечером 26 октября толпа митингующих ворвалась в здание телеканала Informer TV, устроила погром в редакции и напала на главного редактора Драгана Вучичевича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию.

По информации телеканала, беспорядки перед зданием продолжались около часа. За это время участники акции разбили окна и выломали входную дверь, после чего проникли внутрь и разгромили помещения редакции.

Сотрудникам Informer TV пришлось искать укрытие в туалетах и подвале здания. Прибывшие полицейские вывели из помещения работников телеканала и участников беспорядков.

Инцидент произошел на фоне политических событий в Сербии. Днем ранее, 25 октября, в стране прошли внеочередные выборы в Народную скупщину — однопалатный парламент. После объявления предварительных результатов тысячи сторонников объединения «Студенческий список» собрались на праздничный митинг на площади Славия в центре Белграда.

По данным на момент публикации, после обработки голосов с 97,6% избирательных участков «Студенческий список» набирал 52,71% голосов, а список «Объединенная Сербия», связанный с экс-президентом страны Александаром Вучичем, — 39,17%. Вучич признал поражение на выборах.

Связь между результатами голосования и нападением на редакцию телеканала в опубликованной информации не уточняется.

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