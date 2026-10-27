В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

День бабушек и дедушек, который отмечают 28 октября, предложили официально признать государственным праздником в России. Инициатива призвана подчеркнуть роль старшего поколения в воспитании детей и помощи работающим родителям. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Как рассказал Гриб РИА Новости, праздник следует отмечать по всей стране. Он подчеркнул, что бабушки и дедушки помогают родителям растить детей, уделяют им время и силы, а также нередко поддерживают семьи, в которых взрослые совмещают работу с воспитанием ребенка.

По словам представителя Общественной палаты, уважение к старшему поколению — важная часть семейных и духовно-нравственных ценностей. Поэтому, считает он, необходимо не только говорить о значимости бабушек и дедушек, но и поддерживать эту традицию конкретными инициативами.

В числе возможных мер Гриб назвал проведение тематических мероприятий, а также учреждение общественных и государственных наград и премий. Они могли бы стать способом отметить людей, которые внесли значительный вклад в воспитание детей и молодежи и продолжают помогать своим семьям.

Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что поддержка старшего поколения играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Официальный статус праздника, по его мнению, позволил бы привлечь больше внимания к этой теме и подчеркнуть значение семейных связей.

До этого стало известно, врач назвала оптимальную частоту тренировок для здорового человека.