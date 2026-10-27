Кардиолог назвал нормальный пульс здорового человека

Нормальный пульс здорового человека в состоянии покоя составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Если сердцебиение постоянно превышает 100 ударов даже без физической нагрузки, стоит проверить работу щитовидной железы. Об этом РИА Новости сообщил кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России Дмитрий Доронин.

По словам врача, причиной учащенного пульса могут быть йодная недостаточность или аутоиммунный тиреоидит — хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы.

Кардиолог также обратил внимание на слишком редкое сердцебиение. Если пульс в покое составляет 45–50 ударов в минуту, а человек при этом не занимается спортом, ему следует обратиться к врачу.

Как пояснил специалист, подобные показатели могут указывать на выраженную брадикардию — состояние, при котором частота сердечных сокращений в покое снижается до 60 ударов в минуту и ниже. В некоторых случаях причиной может быть атриовентрикулярная блокада, при которой нарушается проведение электрических импульсов между отделами сердца.

При этом оценивать состояние сердечно-сосудистой системы только по одному показателю не стоит: значение имеют индивидуальные особенности человека и сопутствующие симптомы. При устойчивых отклонениях пульса от привычных значений необходимо обратиться к специалисту.

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