Подарок с последствиями: на Сахалине мать оштрафовали за питбайк для сына

В Сахалинской области женщину оштрафовали на ₽30 тыс. за то, что она подарила несовершеннолетнему сыну питбайк, на котором он ездил без водительских прав. В сентябре 2026 года подросток упал с мотоцикла и получил тяжелые травмы. Сам питбайк конфисковали в пользу государства.

Жительницу Сахалинской области оштрафовали на ₽30 тыс. после того, как ее несовершеннолетний сын получил тяжелые травмы при падении с питбайка. Женщина подарила ему кроссовый мотоцикл, хотя ребенок не имел водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Как установил суд, мать, обязанная заботиться о жизни и здоровье ребенка, передала ему транспортное средство, которое считается источником повышенной опасности. После этого несовершеннолетний регулярно катался на питбайке без необходимых прав.

В сентябре 2026 года подросток ехал по грунтовой дороге общего пользования местного значения, не справился с управлением и упал. В результате он получил телесные повреждения, которые по совокупности признаков квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере ₽30 тыс. Кроме того, питбайк конфисковали и обратили в собственность государства.

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