В Южно-Сахалинске проверяют детсад после вспышки кишечной инфекции

В детском саду № 57 в селе Дальнее под Южно-Сахалинском выявили семь случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников трех групп. Учреждение временно закрыли, чтобы провести дезинфекцию. Обстоятельства произошедшего проверит городская прокуратура. Об этом пишет sakhalinmedia.ru .

Семь воспитанников детского сада № 57 в селе Дальнее под Южно-Сахалинском заболели острой кишечной инфекцией. Случаи выявили в минувшие выходные среди детей из трех групп. На время проверки и обработки помещений учреждение приостановило работу, сообщили в администрации города.

Заключительную дезинфекцию запланировали на 27 октября. Детский сад сможет возобновить прием воспитанников после получения результатов контрольных исследований, которые подтвердят качество проведенных работ.

Проверкой обстоятельств случившегося занялась прокуратура Южно-Сахалинска. Сотрудники ведомства оценят, насколько в учреждении соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Городская администрация также обратилась к родителям с просьбой внимательно следить за состоянием здоровья детей и сообщать воспитателям о случаях заболевания. Если у ребенка появились первые признаки недомогания, его необходимо показать врачу и оставить дома.

В мэрии подчеркнули, что посещение детского сада заболевшим ребенком может способствовать распространению инфекции среди других воспитанников. Родителям рекомендуют соблюдать назначения и рекомендации лечащего врача.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали до +12 градусов без осадков в Подмосковье 27 октября.