Офис президента: Любые переговоры с Россией будут означать капитуляцию Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что военные действия на Украине постепенно перейдут на территорию России. Об этом он рассказал в интервью агентству « Рейтер ».

«Либо мы уничтожим возможности России военными средствами, и для этого нам нужны соответствующие инструменты, либо эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться еще некоторое время», - заявил Михаил Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского отметил, что любые переговоры с Россией исключены. Сам факт встреч может свидетельствовать о капитуляции Киева, чего быть не может.

«Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом», - заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк

Спикер Михаил Подоляк рассказал, что в зоне СВО начинается новый период.

«Потому что это этап войны ... когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации», – сказал Михаил Подоляк

Прокомментировал украинский представитель власти и контрнаступление. Он не считает, что оно провальное. Киев целенаправленно выбрал такую тактику, чтобы максимально снизить риски потерь личного состава. Советник главы офиса президента надеется, что Запад будет и дальше передавать Украине помощь, которая позволит продвигаться Киеву вперед на линии боевого соприкосновения.

Корреспондент издания отметил, что контрнаступление Украины длится три месяца. В России говорят о его неуспехе. За время боев Киев не смог взять ни один из больших населенных пунктов.