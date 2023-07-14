Офис президента Украины: К декларации G7 присоединилось десять стран

В пятницу, 14 июля, глава офиса украинского президента Андрей Ермак на странице своей социальной сети сообщил, что в настоящее время к декларации G7 присоединилось еще десять стран, пишет агентство « РИА Новости ».

Поддержку Украина получила от таких стран: Испании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии, Нидерландов и Дании.

Ранее президент Украины опубликовал видео, в котором поблагодарил страны за оказанную помощь и поддержку. Владимир Зеленский рассказал, что Украина обязательно победит и войдет в историю как великая держава.

Декларация G7 – документ, в котором рассказано, что страны «Большой семерки» готовы помогать Украине, передавать деньги и вооружение. Также сообщается, какую помощь Украина получит после завершения вооруженного конфликта с Россией, пишет РБК.