Офицеры полиции воровали деньги у подчиненных: в Ростовской области открыли уголовное дело
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В период с 2021 по 2022 год офицеры полиции не выплачивали деньги своим подчиненным, которые предназначались в качестве премий, сообщает rostovgazeta.ru. Возбуждено уголовное дело.
«Фигуранты обманывали подчиненных и собирали деньги, которые они получили в качестве премий», - сообщили в региональном УФСБ
Выяснилось, что на протяжении года офицеры полиции в Ростовской области по документам отчитывались, что выдают своим подчиненным премии за особые заслуги, но на самом деле забирали деньги. Имена представителей органов власти не сообщаются, но известно, что к махинациям были причастны высокопоставленные лица. Один из офицеров уже не занимает данную должность, но все равно будет привлечен к ответственности.
В настоящее время открыли уголовное дело. Офицеров обвиняют в мошенничестве. Если суд докажет их вину, то максимальное наказание может составить шесть лет ограничения свободы.