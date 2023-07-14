Офицеры полиции воровали деньги у подчиненных: в Ростовской области открыли уголовное дело

В период с 2021 по 2022 год офицеры полиции не выплачивали деньги своим подчиненным, которые предназначались в качестве премий, сообщает rostovgazeta.ru . Возбуждено уголовное дело.

«Фигуранты обманывали подчиненных и собирали деньги, которые они получили в качестве премий», - сообщили в региональном УФСБ

Выяснилось, что на протяжении года офицеры полиции в Ростовской области по документам отчитывались, что выдают своим подчиненным премии за особые заслуги, но на самом деле забирали деньги. Имена представителей органов власти не сообщаются, но известно, что к махинациям были причастны высокопоставленные лица. Один из офицеров уже не занимает данную должность, но все равно будет привлечен к ответственности.

В настоящее время открыли уголовное дело. Офицеров обвиняют в мошенничестве. Если суд докажет их вину, то максимальное наказание может составить шесть лет ограничения свободы.