Огнетушитель вместо табельного оружия: ночной пожар в магазине ликвидировали сотрудники Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в одном из магазинов Кемерово неожиданно для себя устранили возгорание, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ведомства, на пульт поступил сигнал тревоги. Специалисты прибыли на объект. Обычно сотрудники Росгвардии сталкиваются с попыткой хищений и задерживают злоумышленников. В этот раз выяснилось, что в здании магазина начался пожар: с потолка валил густой черный дым. Специалисты оперативно начали устранять возгорание.

По данным издания, удалось избежать эвакуации жильцов. В первую очередь росгвардейцы отключили электроэнергию. В служебной машине находился огнетушитель. Сотрудники смогли успешно предотвратить крупный пожар. На место происшествия вызвали профессиональных пожарных.

По информации издания, сотрудники Росгвардии продолжили патрулировать территорию. Пожарные проведут экспертизу, на основании которой назовут причину возгорания. В ведомстве предоставили фото: на потолке остались черные следы, часть плит отсутствует.

