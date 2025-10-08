Огненная ночь в Кузбассе: как нарушение правил эксплуатации печи привело к масштабному пожару в частном секторе?

Спасатели Кузбасса в ночь на 8 октября выезжали на вызов: полномасштабный пожар зафиксировали в Новокузнецке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел на территории частного сектора. На площади 120 кв. м горели частный дом, баня и надворные постройки. К устранению возгорания привлекли 15 спасателей. Пожар начался в 12 часов ночи. Специалисты ликвидировали возгорание в 00:40.

По данным ведомства, установлена предварительная причина инцидента. Предположительно, жильцы нарушили правила технической эксплуатации печи. Аналогичный случай произошел в регионе на прошлой неделе. Без дома осталась семья из четырех человек.

Для избежания пожара, эксперты призывают соблюдать простые, но жизненно важные правила: никогда не растапливать неисправную печь, не оставлять ее без присмотра во время работы и отказаться от рискованного использования легковоспламеняющихся веществ для розжига.

В ведомстве проинформировали, что жильцы не пострадали. Установлено, что надворная постройка и веранда сгорели полностью. Нанесен также и другой ущерб.

«В результате пожара огонь уничтожил крыши и повредил стены дома и бани на всей площади, надворная постройка и веранда сгорели полностью», — добавили в региональном МЧС.

