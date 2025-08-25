Огонь охватил крыши дома и гаража из-за неисправной проводки: как спасатели взяли ситуацию под контроль?

В Кузбассе горел частый дом и гараж, расположенный на участке. Прибывшие на место происшествия спасатели стали свидетелями, как пламя пылало на крышах зданий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, спасателей вызвали местные жители. Они заметили яркое пламя ориентировочно в 07:00. Сотрудники МЧС сумели контролировать распространение огня уже после 10 минут борьбы с пламенем. В тушении принимали участие две пожарные машины и десять спасателей.

Согласно предварительной версии, пожар возник по причине неисправности электропроводов. Никто из жителей не пострадал, но здания получили существенные разрушения. В частности, обгорела обрешетка кровли. Общая площадь составила 45 кв. м. В гараже обгорели стены. Площадь разрушений достигла 40 кв. м.

«Общая площадь пожара — 45 кв.м», — сообщил источник.

