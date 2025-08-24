Под Курском горит трансформаторный блок, который не относится к АЭС
На территории Курской АЭС произошло возгорание
Фото: [pxhere.com]
На Курской атомной электростанции в городе Курчатове произошел пожар. Об этом передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Александра Прыткова, руководителя пресс-службы станции.
Трансформаторный блок, не имеющий отношения к атомной электростанции, загорелся, как сообщил источник телеканала.
«Возгорание есть, расчеты тушат. Никакой угрозы нет. Горит трансформатор на территории», – сказал он.
Прытков добавил, что электроснабжение города функционирует в обычном режиме.