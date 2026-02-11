Охота на «собачий» трактор: дубненцы выслеживают технику с самой популярной игрушкой города

В Дубне разгорелся нешуточный скандал, который едва не дошел до зоозащитников и полиции, сообщил REGIONS.

Местные жители заметили в прицепе трактора белую собаку, зажатую между решетками, и заподозрили жестокое обращение с животным. Однако расследование быстро позволило разобраться в деталях: четвероногий «пассажир» оказался всего лишь мягкой игрушкой, а водитель — шутником с чувством юмора.

Инцидент произошел на улицах наукограда, где тракторы активно вывозят снежные массы. Один из водителей, управлявший синим прицепом, решил разнообразить будни горожан и закрепил на решетке реалистичную белую собаку. Эффект превзошел ожидания: ехавшие позади автомобилисты всерьез переполошились, приняв игрушку за живое существо. В соцсетях мнения разделились. Часть комментаторов до сих пор убеждена, что в прицепе находилась настоящая собака, а некоторые и вовсе разглядели в «пленнике» белого волка, якобы застрявшего в ловушке.

«Не понимаю, он реальный или нет. Может это белый волк, который застрял, и ему нужна помощь?» — написала жительница Дубны.

Несмотря на разоблачение, трактор с «собакой» неожиданно обрел звездный статус. Теперь дубненцы охотятся за ним по всему городу, высматривают знакомый синий прицеп и гадают, на какой улице в следующий раз появится знаменитая спецтехника.

