Новый «Чебурашка» из Балашихи: история рыжего кота, который устроил себе лежбище в отделе фруктов

В одном из торговых центров Балашихи внимание посетителей привлек необычный «товар» — рыжий кот, устроившийся на дневной отдых прямо в таре из-под фруктов, сообщил REGIONS.

Умиротворенно спящий на полке среди прочих продуктов, с актуальным ценником на коробке, кот выглядел органичной частью магазинной выкладки. Кадры этого происшествия быстро распространились через популярный в городе телеграм-канал.

Хотя присутствие животного на торговой точке формально нарушает санитарные правила, ни сотрудники магазина, ни покупатели не стали тревожить спящего гостя. Благодаря неожиданной локации — коробке из-под манго — пушистого посетителя мгновенно прозвали «балашихинским Чебурашкой».

«Купите кто-нибудь этого чебурашку по акции. В магазине хоть и тепло, но все же ему здесь не место. И пакет не берите, несите в руках!» — прокомментировали в Сети.

Точный адрес супермаркета не раскрывается, но пользователи шутливо советуют внимательнее изучать ассортимент в магазинах — возможно, подобный «живой товар» обнаружится и в ближайшей к дому торговой точке.

Согласно ценнику на упаковке, стоимость составляет 299 руб. за килограмм, однако, по общему мнению, за такого усатого красавца эта цена явно занижена.

