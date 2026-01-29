Церковь объяснила, что делать с иконами, которые пришли в негодность

В Пензенской епархии дали разъяснения о том, как правильно поступать со старыми и ветхими иконами и другими церковными предметами.

Как пишет «Пензенский православный собеседник», поводом стал резонансный случай весной, когда жители Пензы обнаружили у берега реки Суры сверток с иконами. Многие в социальных сетях расценили такой способ избавления от святынь как кощунственный.

Диакон Евгений Белохвостиков, комментируя ситуацию, предположил, что, скорее всего, злого умысла в этом не было. Вероятно, иконы были в очень плохом состоянии, а человек, выбросивший их, просто не знал церковных правил обращения с ветхими святынями.

Согласно этим правилам, старые и пришедшие в негодность иконы, которые невозможно восстановить, требуют особого обращения. Допустимыми способами являются аккуратное сжигание с последующим захоронением пепла в непопираемом месте, а также захоронение в земле. Для этого нужно аккуратно завернуть предмет в ткань и закопать.

При любых сомнениях священнослужители рекомендуют приносить такие предметы в храм, где им найдут правильное применение или достойно упокоят.

Диакон также отметил, что в прошлом существовала практика пускания ветхих икон по воде, однако в современных условиях от нее следует отказаться, чтобы не загрязнять реки и окружающую среду.

Отдельно диакон Евгений Белохвостиков призвал не спешить с уничтожением старых икон и предметов. Среди них могут встречаться настоящие исторические и культурные реликвии. В качестве примера он привел случай, когда пожилая женщина принесла в храм старый церковный календарь, который оказался редким свидетельством эпохи государственного атеизма и теперь представляет музейную ценность.

