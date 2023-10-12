«Оказалась в реанимации»: Жительница Башкирии сообщила об избиении ее дочери в школе

Мама ученицы из Башкирии сообщает, что ее дочь избили одноклассники, после чего ребенок оказался в реанимации. Администрация учебного заведения частично подтверждает информацию избиения, но считает заявления матери не совсем обоснованными, сообщает mkset.ru .

Жительница Башкирии написала пост с призывом к местной власти обратить внимание на инцидент в школе, где обучается ее дочь. Женщина утверждает, что девочку избили одноклассники. Ее пинали ногами. Ребенок жаловался на боли в руке, но учителя не отреагировали. Школьница смогла покинуть учебное заведение после окончания уроков по расписанию.

Девочка расплакалась на улице. К ней подошли неравнодушные прохожие. Выяснили суть конфликта. Связались с родственниками и помогли добраться до больницы. Ребенка реанимировали.

«Реанимировали. 11 октября увезли в городскую детскую клиническую больницу. Я Вас прошу разобраться в этом инциденте. Почему такое равнодушие к моей дочери со стороны администрации школы», -обращается жительница Башкирии

Корреспондент издания обратился к администрации школы, где рассказали о ситуации с другой стороны. У одного ученика одноклассник забрал пенал и не отдавал. Девочка заступилась за ребенка. Обидчик ударил ее по руке. Учитель разобрался в ситуации. Девочка вела себя нормально на всех уроках, которые были после инцидента. Не было подозрений, что она плохо себя чувствует.

«Остальные факты не подтверждаются. Девочка до последнего была и на физкультуре, и на других уроках присутствовала. Информация, что она оказалась в реанимации, не подтверждается», - рассказали в администрации школы

Ребенок, который дразнил одноклассника и ударил девочку, привлечен к ответственности.

«По факту случившегося разбираются комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции. Мальчиков и их родителей вызовут на рассмотрение административного дела в течение месяца», - чиновники отреагировали на конфликт

Чиновники пожелали девочке выздоровления. Заверили, что с педагогом была проведена профилактическая беседа.