Окно в Европу: сербский Белград — идеальный вариант для россиян для путешествий весной, летом и зимой

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» подготовили гид для тех, кто планирует визит в Белград. Эксперты разобрались, когда в 2026 году лучше всего ехать отдыхать, сообщил newsnn.ru.

Анализ NewsNN и сервиса «Яндекс Путешествия» показал, что самое комфортное время для знакомства с городом — весна и начало осени. С апреля по июнь, а также в сентябре–октябре столбики термометров держатся в пределах +20…+27 градусов. В эти месяцы в столице Сербии проходит множество уличных фестивалей и культурных событий.

По информации аналитиков, любителям жары стоит планировать поездку на июль–август. В разгар лета воздух прогревается выше +30 градусов, но это не повод сидеть в номере: в это время жизнь кипит на набережных Дуная и Савы, а также в многочисленных речных клубах.

По данным аналитиков, зима в Белграде мягкая, температура редко опускается ниже нуля. В декабре и январе город преображается: открываются рождественские ярмарки, улицы украшают огнями, создавая по-настоящему праздничную атмосферу.

«Белград — безопасный и дружелюбный город, многие местные понимают русский. Магазины и кафе обычно работают до позднего вечера, а ночная жизнь — одна из самых активных в Европе», — указано в статье NewsNN.

По данным издания, для коротких поездок в Сербию россиянам виза не нужна — главное, уложиться в месяц. Из документов потребуется только загранпаспорт.

