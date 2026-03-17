Российские туристы массово меняют направление в пользу Азии и островов Индийского океана

В 2026-м году российские туристы массово меняют свои предпочтения и все чаще выбирают для отдыха азиатские страны и острова Индийского океана, пишет портал «Южный Федеральный». По данным туроператоров, резко возрос интерес к путешествиям в Занзибар, на Мальдивы и Бали. Активно набирают популярность Вьетнам и Китай.

Эксперты связывают это с желанием граждан получить надежные и комфортные условия для отпуска. Как отметил сенатор Владимир Пушкарев, в связи с новыми трендами туристическая отрасль должна более активно работать над расширением двусторонних договоренностей с дружественными государствами.

При этом политик также обратил внимание на значимость укрепления внутреннего туризма в России. Он подчеркнул, что реализовать эту задачу можно только при объединении усилий государственных институтов и представителей туристического бизнеса.

