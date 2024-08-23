Эксперт Добрин: около 8 млн руб. Татарстан заплатит Сукачеву за выступление

День Татарстана торжественно отметят во многих городах региона. Республика пригласила на празднование известных музыкальных исполнителей. Компания RocketBooking занимается организацией подобных мероприятий. Основываясь на собственном опыте и знании рынка, сотрудник агентства Антон Добрин назвал возможные суммы гонораров, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Больше всех республика заплатит певцу Гарику Сукачеву, предполагает эксперт. Артист поздравит жителей Альметьевска с Днем города. Стоимость выступления оценивается в 8 млн руб. Сергей Лазарев исполнит свои хиты примерно за 5 млн руб.

Приглашение в Бугульмы группы «Моя Мишель» обойдется приблизительно в 2,5-3 млн руб. Группа IOWA приглашена в республику на мероприятие 24 августа. Ей могут заплатить 3-3,5 млн руб. T-Killah исполняет хиты за 1,5 млн руб. Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина радует исполнением хитов за вознаграждение в размере 3 млн руб. Иногда девушка берет за выступление от 2 млн руб.

В Нурлате выступит группа «Краски», которая ассоциируется с молодостью у поколения 90-х. Солистка соглашается петь со сцены примерно за 500 тыс. руб. Анна Плетнева и группа «Винтаж» получает около 2 млн руб.

Эксперт напомнил, что артисты также предоставляют организаторам райдеры. В техническом звезды указывают требования к световому и звуковому оборудованию. В бытовом перечисляют условия, для приезда: перелет, проживание и питание.

«В среднем бытовой райдер выходит где-то около 250-300 тыс. руб. Если мы говорим об уровне Димы Билана или Сергея Лазарева, то речь идет о 400-500 тыс. руб., из которых большую часть съедает перелет. Технический райдер — примерно 150-200 тыс. руб.», — уточнил в беседе с KazanFirst Антон Добрин.

Ранее сообщалось, что SHAMAN анонсировал премьеру новой концертной программы «Победа!» и выход интервью с его участием.