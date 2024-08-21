SHAMAN: уже завтра нас ждет «Победа!»

Российский исполнитель анонсировал премьеру новой концертной программы и выход интервью с его участием. Об этом Ярослав Дронов рассказал на своей странице в социальных сетях.

С каждым днем личный блог SHAMAN'а набирает популярность, впрочем, как и сам артист. Народный любимец публики не перестает удивлять фанатов своими добрыми поступками и новыми концертными программами.

К слову, одну из них он анонсировал в беседе со специальным корреспондентом «Аргументов и фактов». Во время разговора с Ольгой Шаблинской SHAMAN также рассказал о том, как песня может повлиять на ход истории.

В комментариях под публикацией подписчики Дронова написали, что с нетерпением ждут презентации грандиозной программы «Победа!» и выхода эксклюзивного интервью с сайтом «АиФ».

Ранее певец SHAMAN поделился новостью о том, что он готовит «сюрприз» для зрителей вместе с Григорием Лепсом. Артисты планируют представить его в четверг, 22 августа.