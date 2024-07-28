Около 80 человек эвакуировали из Еманжелинки из-за паводка после прорыва дамбы

В Челябинской области из-за паводка эвакуировали около 80 взрослых и детей, сообщили РИА Новости .

Людей эвакуировали из села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинск. Населенные пункты расположены вблизи друг друга. В числе эвакуированных — семеро детей. Людям предлагают разместиться во временных пунктах. С собой необходимо брать документы, ценные и личные вещи, лекарства, туалетные принадлежности.

Дамбу прорвало в пятницу, 26 июля. Она расположена на Киалимском водохранилище. Предварительная версия происшедшего — конструкция не выдержала непрекращающиеся осадки в регионе. Поселок Киолим был затоплен полностью. Сообщается, что уровень воды достигал одного метра.

В зоне риска подтопления оказались Мухаметово, Байдашево и Карасево. В трех населенных пунктах была проведена превентивная эвакуация. Местные власти сообщают, что никто не погиб. Вода из поселка Киолим уже отошла. Ситуация начинает стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что климатолог Киселев не исключал вероятность затопления российских курортных городов из-за ливней этим летом.