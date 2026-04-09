«Сильная неприязнь»: пенсионерка из Свердловской области зарезала дочь и попала под статью на 15 лет

Вечером 3 апреля в одном из домов вспыхнул конфликт между пожилой матерью и ее взрослой дочерью. Женщины не поделили что-то, и 68-летняя пенсионерка в порыве «сильной неприязни», как выразились в СК, схватилась за нож. Об этом сообщает Lenta.ru.

Множественные удары в грудь и живот не оставили 44-летней женщине ни единого шанса. Соседи и знакомые, опрошенные позже, рассказывают, что отношения между матерью и дочерью всегда были сложными. Но никто не мог предположить, что дело дойдет до убийства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пенсионерку задержали, она не стала отрицать свою причастность.

Суд, учитывая тяжесть преступления, отправил обвиняемую в СИЗО на время следствия. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье об убийстве. Региональное управление СКР уже взяло расследование под особый контроль.

Ранее стало известно, что мошенники стали представляться отделами кадров и угрожать отменой пенсий.