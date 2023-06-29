Олаф Шольц рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 29 июня, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, затронул тему украинского конфликта, пишет ТАС .

Олаф Шольц высказал мнение, что украинский кризис будет продолжаться длительное время. Это должны понимать лидеры всех стран, которые оказывают поддержку Украине. Канцлер ФРГ уверен, что Запад не должен прекращать оказывать помощь любого характера: военную, экономическую, гуманитарную.

«Важно, чтобы мы здесь взялись за руки и сказали, что готовы сохранять обозначенный курс долгое время», - с такими словами Шольц обратился к союзникам Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отметил, что страны, которые выразили поддержку Украине, должны объединиться и не менять выбранный курс. Политик призывает всех союзников вести постоянный диалог с президентом Украины, чтобы его страна знала о мощной поддержки. Евросоюз должен постоянно вести переговоры с Владимиром Зеленским.