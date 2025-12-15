Олений рог на улице Звенигорода: что на самом деле скрывала загадочная находка?

Жители подмосковного Звенигорода оказались вовлечены в кратковременную экологическую загадку после того, как в популярных социальных сетях появилось изображение странного предмета, сообщил REGIONS.

Фотография, сделанная в центральной части города, демонстрировала внушительный обломок, по своей форме и фактуре напоминавший фрагмент оленьего рога. Публикация спровоцировала волну обсуждений и тревожных предположений. Пользователи активно строили догадки, пытаясь понять, каким образом часть такого трофея могла оказаться на городских улицах, и выражали беспокойство о судьбе и благополучии диких животных, предположительно теряющих рога в черте населенного пункта.

«У оленей существует естественный цикл смены рогов. Как правило, сброс рогов происходит в зимний или весенний период, после окончания брачного сезона. Новые рога начинают отрастать весной и летом, достигая полного размера к осени», — рассказал REGIONS зоолог, ветеринар Геннадий Злобин.

Как выяснилось в ходе дальнейшего рассмотрения ситуации, поводов для паники не было. При детальном изучении оказалось, что загадочный объект не имеет никакого отношения к фауне. «Рог» был идентифицирован как элемент праздничного оформления — деталь сбруи, входившая в новогоднюю декоративную композицию с фигурой Санта-Клауса, украшавшую город в преддверии праздников.

