Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

Глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин рассказал ТАСС, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации.

Собеседник агентства отметил, что около недели назад Раиса Сметанина перенесла инсульт. В настоящее время она находится в сознании, но в палате интенсивной реанимации. Больше информации спикер не смог предоставить из-за ее отсутствия.

«Врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают», — рассказал Константин Собянин.

Константин Собянин рассказал, что спортсмены молятся за скорейшее выздоровление чемпионки и надеются на ее хорошее самочувствие в дальнейшем.

Раиса Сметанина — выдающаяся спортсменка, обладательница пяти серебряных и одной бронзовой медали, которыми она была удостоена по итогам Олимпийских игр. Россиянка также привозила золотые, серебряные и бронзовые медали с чемпионатов международного уровня. Сейчас спортсменке 72 года. Она вошла в историю спорта как выдающаяся лыжница, которая неоднократно достойно представляла страну на соревнованиях различного уровня.

Ранее сообщалось, что сын народного артиста Щербакова опроверг информацию о пневмонии и госпитализации отца в реанимацию после падения с лестницы.