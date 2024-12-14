Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина находится в реанимации
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин рассказал ТАСС, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации.
Собеседник агентства отметил, что около недели назад Раиса Сметанина перенесла инсульт. В настоящее время она находится в сознании, но в палате интенсивной реанимации. Больше информации спикер не смог предоставить из-за ее отсутствия.
«Врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают», — рассказал Константин Собянин.
Константин Собянин рассказал, что спортсмены молятся за скорейшее выздоровление чемпионки и надеются на ее хорошее самочувствие в дальнейшем.
Раиса Сметанина — выдающаяся спортсменка, обладательница пяти серебряных и одной бронзовой медали, которыми она была удостоена по итогам Олимпийских игр. Россиянка также привозила золотые, серебряные и бронзовые медали с чемпионатов международного уровня. Сейчас спортсменке 72 года. Она вошла в историю спорта как выдающаяся лыжница, которая неоднократно достойно представляла страну на соревнованиях различного уровня.
Ранее сообщалось, что сын народного артиста Щербакова опроверг информацию о пневмонии и госпитализации отца в реанимацию после падения с лестницы.